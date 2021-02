Scandone, De Gennaro: “Servirà compattezza e spirito di sacrificio” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Scandone Avellino va a caccia del riscatto. La formazione irpina affronterà, domenica pomeriggio al Pala del Mauro, la Sebastiani Rieti. “Affrontiamo una squadra importante – ammette coach Gianluca De Gennaro – Inutile stare qui ad elencare la profondità del roster. Sarà un banco di prova molto difficile per noi, ma nonostante ciò dobbiamo pensare solo a noi per migliorarci”. “In settimana abbiamo lavorato tanto – continua il coach – Mi aspetto solo due cose: compattezza di gruppo e voglia di sacrificarsi. Aspetti che ci aiuteranno ad uscire da questo tunnel. Bisogna trovare l’input da uscire da questo momento. Solo con tranquillità e costanza possiamo risolvere questa situazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – LaAvellino va a caccia del riscatto. La formazione irpina affronterà, domenica pomeriggio al Pala del Mauro, la Sebastiani Rieti. “Affrontiamo una squadra importante – ammette coach Gianluca De– Inutile stare qui ad elencare la profondità del roster. Sarà un banco di prova molto difficile per noi, ma nonostante ciò dobbiamo pensare solo a noi per migliorarci”. “In settimana abbiamo lavorato tanto – continua il coach – Mi aspetto solo due cose:di gruppo e voglia di sacrificarsi. Aspetti che ci aiuteranno ad uscire da questo tunnel. Bisogna trovare l’input da uscire da questo momento. Solo con tranquillità e costanza possiamo risolvere questa situazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Scandone Gennaro Serie B, corrono tutte e la Scandone è sempre più ultima

Nel girone D1 corrono tutte e la Scandone è sempre più ultima con la crisi tecnica e di risultati allarmante. Coach Gianluca De Gennaro ha motivato la striscia negativa legandola a una pressione ...

De Gennaro: "Bisogna cercare di togliere pressione ai ragazzi"

Avellino . Poker di sconfitte per la Scandone Avellino, battuta dalla Virtus Pozzuoli al PalaErrico . Ecco il commento post - gara di coach Gianluca De Gennaro : 'Sono rammaricato. Abbiamo lavorato quasi due settimane per cercare di ...

"Affrontiamo una squadra importante - ammette coach Gianluca De Gennaro - Inutile stare qui ad elencare la profondità del roster".

Basket, De Gennaro: “Rammaricato per questa sconfitta”

Il coach della Scandone è amareggiato dopo la quarta sconfitta consecutiva in quel del Pala Errico di Pozzuoli: "Stasera c'è girata male, abbiamo sbagliato ...

