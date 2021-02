**San Valentino: cena a casa? I consigli dello chef La Mantia per una sera 'a prova di bomba'** (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Quest'anno, si sa, sarà un San Valentino 'alternativo'. Volenti o nolenti, e di qualunque colore sia la regione in cui vivono, gli innamorati dovranno celebrare la festa di cui sono protagonisti fra le quattro mura del focolare domestico, complice il coprifuoco delle ore 22 che non perdona. Abbiamo quindi chiesto ad uno degli chef più noti, il cuoco siciliano Filippo La Mantia, come fare per rendere questa serata speciale a tutti gli effetti, a partire da ciò che si mette in tavola. "Comincio dalla fine, ovvero che dobbiamo bandire del tutto il concetto dei cibi cosiddetti 'afrodisiaci' -spiega La Mantia, che ci tiene ad essere definito 'oste e cuoco'- L'afrodisiaco per me non esiste, perché la cosa più afrodisiaca è la sintonia con il partner, lo sguardo, l'alchimia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Quest'anno, si sa, sarà un San'alternativo'. Volenti o nolenti, e di qualunque colore sia la regione in cui vivono, gli innamorati dovranno celebrare la festa di cui sono protagonisti fra le quattro mura del focolare domestico, complice il coprifuoco delle ore 22 che non perdona. Abbiamo quindi chiesto ad uno deglipiù noti, il cuoco siciliano Filippo La, come fare per rendere questata speciale a tutti gli effetti, a partire da ciò che si mette in tavola. "Comincio dalla fine, ovvero che dobbiamo bandire del tutto il concetto dei cibi cosiddetti 'afrodisiaci' -spiega La, che ci tiene ad essere definito 'oste e cuoco'- L'afrodisiaco per me non esiste, perché la cosa più afrodisiaca è la sintonia con il partner, lo sguardo, l'alchimia, ...

