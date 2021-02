Salvini: «Se Draghi mi dice ‘c’è bisogno di te’, io ci sono», mistero sulla lista dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Governo Draghi Salvini a “Porta a Porta”. – Venerdì 12 febbraio 2021. mistero sulla lista dei ministri. Draghi è ripartito ieri per Città della Pieve senza salire al Quirinale, mantenendo il massimo riserbo sul suo programma. L’ex dirigente della Bce, potrebbe recarsi oggi dal Capo dello Stato, ma non è escluso che l’incontro avvenga più avanti. Il premier incaricato ha lasciato la capitale senza lasciare alcuna certezza dietro di sé. Un “modus operandi” che gli appartiene: non a caso alcuni a Francoforte etichettavano tal foggia con l’espressione inglese: ‘where is Mario?’, sottolineando il silenzio con cui questi era solito lavorare. Draghi ascolta, parla poco. Concede nulla alla stampa, si trincera nella sua casa fuori Roma. Tanti continuano a porsi ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Governoa “Porta a Porta”. – Venerdì 12 febbraio 2021.deiè ripartito ieri per Città della Pieve senza salire al Quirinale, mantenendo il massimo riserbo sul suo programma. L’ex dirigente della Bce, potrebbe recarsi oggi dal Capo dello Stato, ma non è escluso che l’incontro avvenga più avanti. Il premier incaricato ha lasciato la capitale senza lasciare alcuna certezza dietro di sé. Un “modus operandi” che gli appartiene: non a caso alcuni a Francoforte etichettavano tal foggia con l’espressione inglese: ‘where is Mario?’, sottolineando il silenzio con cui questi era solito lavorare.ascolta, parla poco. Concede nulla alla stampa, si trincera nella sua casa fuori Roma. Tanti continuano a porsi ...

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - Rinaldi_euro : Matteo Salvini, i deliri di 'Repubblica' sul leghista nel governo Draghi: il titolo con cui si coprono di ridicolo - LegaSalvini : GOVERNO, SALVINI: 'IL M5S CHIEDE UN MINISTERO CHE C'È GIÀ' SALVINI AD - BarbaraPerucca : RT @lauraboldrini: Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alleanza… - catstronaut22 : RT @autoportante_: draghi mi deve dire cosa ha messo nel bicchiere a salvini perché a questo punto non capisco più niente -