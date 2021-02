Repubblica: Gattuso ha perso credibilità nello spogliatoio del Napoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Repubblica Napoli parla di un Gattuso che ha perso credibilità all’interno dello spogliatoio del Napoli. Le voci che si susseguono sul suo precario futuro e il fatto che De Laurentiis non si sia schierato a favore dell’allenatore se non con un paio di laconici tweet hanno contribuito a creare un clima di sfiducia attorno al tecnico. “Per questo Gattuso è stato nella sostanza sfiduciato, anche se il tempo passa e continua a rimanere al suo posto. Ma la sua credibilità nei confronti del gruppo s’è molto indebolita. L’allenatore è infatti diventato un precario e ha smesso automaticamente di essere il principale punto di riferimento nello spogliatoio, che si era invece sempre aggrappato a lui nei momenti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021)parla di unche haall’interno dellodel. Le voci che si susseguono sul suo precario futuro e il fatto che De Laurentiis non si sia schierato a favore dell’allenatore se non con un paio di laconici tweet hanno contribuito a creare un clima di sfiducia attorno al tecnico. “Per questoè stato nella sostanza sfiduciato, anche se il tempo passa e continua a rimanere al suo posto. Ma la suanei confronti del gruppo s’è molto indebolita. L’allenatore è infatti diventato un precario e ha smesso automaticamente di essere il principale punto di riferimento, che si era invece sempre aggrappato a lui nei momenti ...

napolista : Repubblica: #Gattuso ha perso credibilità nello spogliatoio del #Napoli L’allenatore, sostanzialmente sfiduciato, è… - infoitsport : Repubblica - Il Napoli era sceso in campo con molta più pressione addosso rispetto all’Atalanta, le assenze in dife… - rep_napoli : Gattuso resta in panchina, ma è solo ad affrontare la crisi in vista della sfida con la Juve [di Marco Azzi] [aggio… - rep_napoli : Gattuso resta in panchina, ma è solo ad affrontare la crisi in vista della sfida con la Juve [di Marco Azzi] [aggio… - vvlnapoli : Gattuso resta in panchina, ma è solo ad affrontare la crisi in vista della sfida con la Juve: De Laurentiis si defi… -