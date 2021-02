Regioni a caccia di vaccini sul mercato parallelo

maolindas : RT @CrisciGloria: Bracconaggio, il Veneto entra nella top 5 delle regioni più afflitte dalla caccia illegale - GabriellaBargh1 : RT @CrisciGloria: Bracconaggio, il Veneto entra nella top 5 delle regioni più afflitte dalla caccia illegale - Massimo131261 : RT @CrisciGloria: Bracconaggio, il Veneto entra nella top 5 delle regioni più afflitte dalla caccia illegale - Debbyoder : RT @CrisciGloria: Bracconaggio, il Veneto entra nella top 5 delle regioni più afflitte dalla caccia illegale - bellissima2021 : RT @CrisciGloria: Bracconaggio, il Veneto entra nella top 5 delle regioni più afflitte dalla caccia illegale -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni caccia

Oggi Treviso

Inoltre il chiacchiericcio sforna altri interrogativi: Renzi è adi un incarico estero? E ... quando arriva il pagamento di febbraio Rifiuti radioattivi, svelata la mappa: sette le...Da nord a sud è quindi partita laalle mutazioni , considerate una minaccia non solo per la ... ogni giorno vengono accertati in media 10 - 15mila nuovi casi e in una decina di, stando ...Per ora l'unica direttiva pervenuta da Roma finalizzata alla rilevazione di eventuali mutazioni del Covid 19 nel territorio nazionale riguarda l'avvio di una indagine rapida. L'allarme del ministero.I “furbetti” del vaccino si propongono alle Regioni come intermediari per l’acquisto dalle case farmaceutiche di dosi aggiuntive di siero. Tutte le Regioni sono a caccia di dosi aggiuntive per acceler ...