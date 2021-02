Ranieri | «Fiorentina? Sarà un avversario con l’acqua alla gola»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del match contro la: le sue dichiarazioni – VIDEO Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa del match contro la. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI BENEVENTO – «Rivedendo la partita con il Benevento resto della stessa idea: dovevamo fare di più. Il risultato non mi interessa, ma dobbiamo dare tutto. Io conosco i miei ragazzi e so cosa mi possono fare in campo. Voglio quel cuore e quella determinazione che abbiamo fatto vedere nel finale. Con latroviamo uncon. Nella passata stagione malgrado fossimo sotto di 3-0 senza neanche un tiro in porta cercammo il ...