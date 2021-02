Provocazione dei giornalisti a Salvini: “Le manca solo aprire ai matrimoni gay”. La sua reazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un Salvini decisamente di buon umore quello che si è presentato davanti ai giornalisti oggi 12 febbraio, in vista del governo Draghi. Un contesto decisamente diverso rispetto a quello di ieri, quando il leader della Lega ha risposto in malo modo a chi gli aveva fatto presente che in un momento del genere non fosse opportuno alimentare assembramenti. Ne abbiamo parlato con un articolo in queste ore, provando a ricostruire in modo più preciso l’accaduto sui fatti di Roma. La reazione di Salvini alla Provocazione sui matrimoni gay Alcuni utenti ci hanno chiesto di approfondire una presunta Provocazione dei giornalisti, stamane, nei confronti dello stesso Salvini. Obiettivo raggiungibile grazie a quanto riportato dal Corriere, con apposito ... Leggi su bufale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Undecisamente di buon umore quello che si è presentato davanti aioggi 12 febbraio, in vista del governo Draghi. Un contesto decisamente diverso rispetto a quello di ieri, quando il leader della Lega ha risposto in malo modo a chi gli aveva fatto presente che in un momento del genere non fosse opportuno alimentare assembramenti. Ne abbiamo parlato con un articolo in queste ore, provando a ricostruire in modo più preciso l’accaduto sui fatti di Roma. Ladiallasuigay Alcuni utenti ci hanno chiesto di approfondire una presuntadei, stamane, nei confronti dello stesso. Obiettivo raggiungibile grazie a quanto riportato dal Corriere, con apposito ...

