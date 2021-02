Per il centrosinistra si avvicina una nuova era: i tempi sono maturi (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ forse vero che ora, e mai come ora, l’ex alleanza di governo è pronta a sorgere come cosa unica a sinistra: i tempi sono maturi. E’ vero che nel Movimento cinque stelle c’è una forte emorragia. E’ altre sì vero che ci sono state posizioni contrastanti all’interno del Partito Democratico. E’ certo vero che la politica non è algebra, e stando ai sondaggi oggi Pd e M5S insieme farebbero poco più di quanto non fece il Movimento solo nel marzo 2018. E’ però vero che ora quella famosa alleanza di governo è pronta a nascere, varrebbe la pena chiedersi a che condizioni. E’ chiaro che sulla carta, le idee fossero altri. Il movimento cinque stelle avrebbe dovuto coinvolgere la base, e garantire il sostegno elettorale. Il Partito Democratico invece si sarebbe dovuto assumere la responsabilità di guidare ... Leggi su chenews (Di venerdì 12 febbraio 2021) E’ forse vero che ora, e mai come ora, l’ex alleanza di governo è pronta a sorgere come cosa unica a sinistra: i. E’ vero che nel Movimento cinque stelle c’è una forte emorragia. E’ altre sì vero che cistate posizioni contrastanti all’interno del Partito Democratico. E’ certo vero che la politica non è algebra, e stando ai sondaggi oggi Pd e M5S insieme farebbero poco più di quanto non fece il Movimento solo nel marzo 2018. E’ però vero che ora quella famosa alleanza di governo è pronta a nascere, varrebbe la pena chiedersi a che condizioni. E’ chiaro che sulla carta, le idee fossero altri. Il movimento cinque stelle avrebbe dovuto coinvolgere la base, e garantire il sostegno elettorale. Il Partito Democratico invece si sarebbe dovuto assumere la responsabilità di guidare ...

