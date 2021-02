Pechino oscura la Bbc

Leggi su newsmondo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Bbcta in Cina per “grave violazione dei contenuti”. L’emittente pubblica non potrà trasmettere nel Paese.(CINA) – Bbcta in Cina.ha annunciato di aver revocato le licenze all’emittente pubblica inglese per “la grave violazione dei contenuti” e il canale non potrà più trasmettere nel Paese. “La rete – si legge nella nota riportata da RaiNews – ha gravemente violato i regolamenti sulla gestione della radio e della televisione e sulla gestione dei canali televisivi via satellite all’estero nei suoi rapporti relativi alla Cina, andando contro i requisiti secondo cui le notizie devono essere imparziali. Sono stati minati gli interessi nazionali e la solidarietà tecnica della Cina“. Il pugno duro di Xi Jinping Il pugno di Xi Jinping è arrivato dopo alcuni servizi pubblicati sulla ...