‘Occhio al gatto’, e tentano di rubarle la borsa: sventati due furti grazie ai social (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Attenzione! c’è un gatto nella ruota!“: è questa l’ultima trovata di una banda di ladruncoli per mettere a segno i loro subdoli colpi. Ieri sera è toccato a un’anziana signora in via Merulana, a Roma, all’altezza di Saturn alle 18.30. La donna era appena salita in macchina quando un tipo le ha battuto sul cofano dicendo che aveva un gattino nella ruota e chiedendole di non partire. Lei non è scesa – racconta la sorella dal suo profilo Facebook – “ma a quel punto un altro uomo dall’accento straniero le ha battuto sul fianco dell’auto dicendo che rischiava di schiacciare il gattino sotto le ruote.” A quel punto la donna è scesa e subito uno dei due ha aperto la portiera del passeggero e ha preso la borsa. “Istintivamente mia sorella si è lanciata nuovamente nella macchina – racconta Valentina- e gli ha strappato la borsa recuperandola. E i due sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Attenzione! c’è un gatto nella ruota!“: è questa l’ultima trovata di una banda di ladruncoli per mettere a segno i loro subdoli colpi. Ieri sera è toccato a un’anziana signora in via Merulana, a Roma, all’altezza di Saturn alle 18.30. La donna era appena salita in macchina quando un tipo le ha battuto sul cofano dicendo che aveva un gattino nella ruota e chiedendole di non partire. Lei non è scesa – racconta la sorella dal suo profilo Facebook – “ma a quel punto un altro uomo dall’accento straniero le ha battuto sul fianco dell’auto dicendo che rischiava di schiacciare il gattino sotto le ruote.” A quel punto la donna è scesa e subito uno dei due ha aperto la portiera del passeggero e ha preso la. “Istintivamente mia sorella si è lanciata nuovamente nella macchina – racconta Valentina- e gli ha strappato larecuperandola. E i due sono ...

CorriereCitta : ‘Occhio al gatto’, e tentano di rubarle la borsa: sventati due furti grazie ai social - heartlessfred : @durchdienachtx sì assolutamente! anche il mio gatto questi giorni aveva l'occhio che gli lacrimava e lo teneva chi… - halfstepper : @LaElg Occhio che la curiosità uccise il gatto... ?? - darkmoon_lilith : Se non è l'occhio, è la zampa; e se non è la zampa, ora è il gonfiore. Sì, è decisamente un periodo no per il gatto - I_z_a_Nami_22 : Capisci che non è la tua giornata quabdo un gatto ti starnutisce in un occhio, ti cade la bottiglia e rotola per l'… -