Non è vero che il vaccino Pfizer/BioNTech ha causato la morte di «tantissimi operatori sanitari» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 9 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che riporta la notizia secondo cui in Italia sarebbero morti «tantissimi operatori sanitari» a causa del vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV- prodotto da Pfizer/BioNTech. Proprio per questo motivo, sarebbe stato bloccato «l'arrivo di questi vaccini destinati all'Italia». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale delle autorità competenti. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Il vaccino contro la Covid-19 prodotto da Pfizer/BioNTech è stato il primo autorizzato dalla Commissione europea dopo la raccomandazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) dello scorso 21 dicembre.

