Nintendo su Microsoft Teams | ecco il nuovo servizio Nintendo Switch Concierge

(Di venerdì 12 febbraio 2021)of America ha svelato una collaborazione conche ha portato alla creazione di unchiamato. Ilpermette ai consumatori USA di usufruire di un sistema di video chiamata programmata per mettersi in contatto con lo staff di. Su.com si legge: "hai bisogno di una mano per configurare la tua nuova console?" Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Microsoft

La pandemia è innegabilmente un fattore importante in questi dati, con Sony eche hanno ... Infine,ha goduto di un ottimo anno con ben 26,3 milioni di vendite di Switch. Questo ......qui per acquistare Minecraft per PS4 su Amazon " Clicca qui per acquistare Minecraft per... con il titolo di Undead Labs eche è riuscito a conquistarsi un posticino speciale nel ...Nintendo of America ha svelato una collaborazione con Microsoft che ha portato alla creazione di un nuovo servizio chiamato Nintendo Switch Concierge. Il servizio permette ai consumatori USA di usufru ...Uscita il 12 novembre dello scorso anno, la Playstation 5 ha già raggiunto vendite da record. Ma Microsoft non è stata a guardare e ha lanciato Series X. I numeri della battaglia commerciale ...