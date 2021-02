Napoli | parla l’agente di Jorginho | “Non escludo un ritorno”

angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA, #Napoli | Parla l'agente di #Insigne alla vigilia della sfida con la #Juventus: 'Vi dico io da dove arrivano i probl… - DiMarzio : #SerieA, #Napoli | Parla l'agente di #Insigne alla vigilia della sfida con la #Juventus: 'Vi dico io da dove arriva… - Rosi48241682 : C'è un anziano tifoso alla radio che sta chiagnenn mentre parla del napoli ?? - BluLikeSky : Il buonista leccaculo De Maggio che parla di San Valentino ignorando i problemi del Napoli. Il giornalismo (si fa p… - 100x100Napoli : #Pirlo parla della sfida di domani contro il #Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla

- L'ex numero uno dell' Inter Massimo Moratti ha commentato a Radio Kiss kissi più importanti temi del momento in Serie A, dalla posizione traballante di Rino Gattuso ...prima sidi ...Di alzare il salario non se ne, Volpe sottolinea che questo significherebbe aumentare i prezzi e far perdere a la fama di città dove la vita costa di meno. Soluzione? Per adesso i titolari e l'...Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Lorenzo Vendemiale è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 e ha parlato della questione dei diritti del campionato: "Diritti ...Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'agente di Jorginho Joao Santos ha affermato chiaramente che Jorginho ...