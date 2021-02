MotoGP 2021 | la nuova sfida di KTM e Tech3

SkySportMotoGP : ?? Vi piace la nuova Ktm 2021? ?? Cosa ne pensate invece della moto del team @tech3racing? ?? @KTM_Racing #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ?? Le @Tech3Racing cambiano colore ?? ?? Vi piacciono le livree del 2021? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : MotoGP, Marc Marquez migliora. Hrc: 'Confortante progresso osseo' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - theharith42 : RT @SkySportMotoGP: ?? Le @Tech3Racing cambiano colore ?? ?? Vi piacciono le livree del 2021? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - motosprint : #MotoGP, Pit Beirer: “Adesso in #KTM vogliamo ancora di più” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP 2021

Sky Sport

, KTM: Binder e Oliveira in modalitàLe emozioni dellaD'altra parte lo scorso anno Binder ha vissuto le sue prime emozioni in sella alla. 'Quando sali per la prima volta su ...Marc appears to be on the right path then, but we will have to wait a few more weeks to learn more about his future, and hence his role in thechampionship. Translated by Heather Watson, ...Svelate le moto della Casa austriaca che con il team ufficiale e il Tech3 vuole consolidare i progressi e le 3 vittorie del 2020. Beirer: "Ci godiamo il nostro sogno, ma ripartiamo da zero e voglio al ...L'ex pilota e campione del mondo Marco Lucchinelli in un'intervista a Mowmag.com non ha concesso molte chance a Valentino Rossi a un mese e mezzo dall'inizio del Mondiale di MotoGp: "Valentino potrà v ...