Monopattino elettrico, ecco la scheda dei cinque modelli più venduti. E le indicazioni per gli ultimi rimborsi 2020 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il 2020 è stato un anno particolarmente strano. Tra lockdown e regole ad esso legate, anche il modo di rapportarci ai mezzi di trasporto è stato uno dei cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare. Moltissimi si sono rivolti alla sempre affidabile bicicletta ma, sopratutto nelle grandi città, anche ai nuovi mezzi di trasporto elettrici: più moderni e tecnologicamente all’avanguardia hanno raccolto il consenso di fette importanti di pubblico. Tra questi spiccano assolutamente i monopattini elettrici, grazie anche all’esplosione nelle città più grandi dei servizi di sharing che hanno dato a chiunque la possibilità di provarne l’esperienza d’uso allo stesso costo di un caffè. Sempre più persone quindi hanno scelto il Monopattino elettrico. Allo stato attuale non sono previsti nuovi incentivi dedicati a monopattini e bici elettriche per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilè stato un anno particolarmente strano. Tra lockdown e regole ad esso legate, anche il modo di rapportarci ai mezzi di trasporto è stato uno dei cambiamenti che abbiamo dovuto affrontare. Moltissimi si sono rivolti alla sempre affidabile bicicletta ma, sopratutto nelle grandi città, anche ai nuovi mezzi di trasporto elettrici: più moderni e tecnologicamente all’avanguardia hanno raccolto il consenso di fette importanti di pubblico. Tra questi spiccano assolutamente i monopattini elettrici, grazie anche all’esplosione nelle città più grandi dei servizi di sharing che hanno dato a chiunque la possibilità di provarne l’esperienza d’uso allo stesso costo di un caffè. Sempre più persone quindi hanno scelto il. Allo stato attuale non sono previsti nuovi incentivi dedicati a monopattini e bici elettriche per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Monopattino elettrico Monza, ladri 'seriali' di monopattini in manette: arrestati al secondo furto

Avevano già pensato di farla franca sabato scorso: uno ha fatto il palo fuori da un istituto scolastico monzese, l'altro si è intrufolato nel parcheggio e ha rubato un monopattino elettrico . Immortalati dalle telecamere e da alcune foto scattate da studenti che hanno assistito alla scena, sono stati denunciati . Ieri , giovedì 11 febbraio 2021, ci hanno riprovato ...

I fatti sono avvenuti poco dopo le 15.30: un cittadino ha segnalato di aver notato in piazza Roma due uomini che stavano tentando di rubare un monopattino senza però riuscirci, tuttavia poco hanno sot ...

Bonus Mobilità 2021: cosa ne pensano gli italiani

Bonus Mobilità, cosa ne pensano gli italiani in questo avvio di 2021: i risultati dell'indagine condotta da T-Voice per GreenStyle.

