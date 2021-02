Mihajlovic polemico | “Il pari ci può stare ma certe partite vanno vinte”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBologna – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Sinisaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Bologna dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Non abbiamo fatto la partita che dovevamo, abbiamo fatto meno bene delle altre volte. Il pareggio ci puòma questebisogna vincerle. Abbiamo preso un gol dei nostri. Mi rode perché dobbiamo fare molto meglio. Pareggio – Abbiamo fatto gol troppo presto. Speravo di prendere gol prima per iniziare a giocare. Quando lo abbiamo subito li abbiamo messi la dietro. Abbiamo cercato di gestire il risultato, noi dobbiamo fare la nostra partita e invece abbiamo smesso di giocare. Cambi – Ho messo Poli perché Dominguez era ammonito, considerando l’arbitraggio lo avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic polemico

La conferenza stampa di Sinisaieri ci ha fatto riscoprire il Sinisa di sempre: fatalista sul futuro,coi giornalisti, definiti haters, odiatori, paterno coi suoi giocatori.L'allenatore del Bologna Sinisa, che in estate è risultato positivo al coronavirus, si è lasciato andare a uno sfogoin conferenza stampa. Rispondendo a una domanda sul possibile interessamento del club rossoblu ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida di campionato contro il Benevento ...Domani in ritorno con l’Inter: otto tecnici al debutto sono arrivati in fondo e solo quattro l’hanno vinta. Il bianconero in scia ...