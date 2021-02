Medagliere Mondiali biathlon 2021: Svezia al comando, l’Italia insegue il primo podio (Di venerdì 12 febbraio 2021) I Mondiali 2021 di biathlon si disputano in Slovenia, a Pokljuka, fino a domenica 21 febbraio. Saranno dodici i titoli iridati in palio, cinque per genere più due a squadre miste. Prima settimana con cinque prove, seconda con sette gare. La Norvegia apre vincendo la staffetta mista, davanti ad Austria e Svezia. Di seguito il Medagliere con la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna iridata. Medagliere Mondiali biathlon 2021 # Paese O A B Tot 1 Svezia 1 0 1 2 2 Norvegia 1 0 0 1 3 Francia 0 1 1 2 4 Austria 0 1 0 1 # Totale 2 2 2 6 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Idisi disputano in Slovenia, a Pokljuka, fino a domenica 21 febbraio. Saranno dodici i titoli iridati in palio, cinque per genere più due a squadre miste. Prima settimana con cinque prove, seconda con sette gare. La Norvegia apre vincendo la staffetta mista, davanti ad Austria e. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate anel corso della rassegna iridata.# Paese O A B Tot 11 0 1 2 2 Norvegia 1 0 0 1 3 Francia 0 1 1 2 4 Austria 0 1 0 1 # Totale 2 2 2 6 Foto: LaPresse

