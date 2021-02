Mario Draghi ha sciolto la riserva: ecco l'elenco dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il nuovo Governo prende ufficialmente forma. Dopo 9 giorni di consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ha comunicato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'elenco dei ministri che faranno parte del suo Governo, il cui giuramento è previsto alle ore 12 di sabato 13 febbraio. Si tratta di un esecutivo composto da 23 unità, 15 uomini e 8 donne, che comprende sia esponenti politici che tecnici. 4 Ministeri vanno al Movimento 5 Stelle, 3 ciascuno al PD, Forza Italia e Lega Nord, 1 a Italia Viva e 1 a Liberi e Uguali, 8 sono i tecnici. Nella nuova squadra di Governo conferme per Federico D'Incà, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza, Dario Franceschini, Elena Bonetti e Lorenzo Guerini. Fabiana Dadone e Stefano Patuanelli cambiano dicastero. Incarichi per Renato ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il nuovo Governo prende ufficialmente forma. Dopo 9 giorni di consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato,, ha comunicato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'deiche faranno parte del suo Governo, il cui giuramento è previsto alle ore 12 di sabato 13 febbraio. Si tratta di un esecutivo composto da 23 unità, 15 uomini e 8 donne, che comprende sia esponenti politici che tecnici. 4 Ministeri vanno al Movimento 5 Stelle, 3 ciascuno al PD, Forza Italia e Lega Nord, 1 a Italia Viva e 1 a Liberi e Uguali, 8 sono i tecnici. Nella nuova squadra di Governo conferme per Federico D'Incà, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza, Dario Franceschini, Elena Bonetti e Lorenzo Guerini. Fabiana Dadone e Stefano Patuanelli cambiano dicastero. Incarichi per Renato ...

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - you_trend : ?? #BREAKING - LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO #DRAGHI ?? Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi ?? Ministro… - FerdiGiugliano : Per anni Mario Draghi ha tenuto riservate decisioni di politica monetaria capaci di sconvolgere i mercati globali.… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Dario Franceschini è stato confermato come ministro dei beni culturali nel governo di Mario Draghi. Ma non sarà più MiBAC… - massimovizzotto : @eziamor @nieddupierpaolo Mario Draghi ha confermato agli esteri una nullità. Il ministro lo farà lui per non sfigurare l'Italia. -