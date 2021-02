Manuela Arcuri a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Un ménage à trois con Berlusconi per far lavorare in tv mio fratello? Mai detto” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Un ménage à trois con Berlusconi per far lavorare in tv mio fratello? Mai dette queste cose: ‘Fai lavorare me o mio fratello’: in cambio di che? Di niente!”. Così Manuela Arcuri, ospite a ‘La Confessione’ in onda venerdì 12 febbraio alle 22.45 sul Nove a proposito delle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma uscite sui giornali nel settembre 2011 in cui Gianpi (Tarantini, ndr), l’imprenditore pugliese condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari per aver portato escort nelle residenze di Silvio Berlusconi, cercava di combinare un incontro tra l’allora presidente del Consiglio, l’attrice e Francesca Lana. “È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Unconper farin tv mio? Mai dette queste cose: ‘Faime o mio’: in cambio di che? Di niente!”. Così, ospite a ‘La’ in onda venerdì 12 febbraio alle 22.45 sula proposito delle intercettazioni, risalenti al gennaio 2009, ma uscite sui giornali nel settembre 2011 in cui Gianpi (Tarantini, ndr), l’imprenditore pugliese condannato a due anni e 10 mesi dalla Corte di Appello di Bari per aver portato escort nelle residenze di Silvio, cercava di combinare un incontro tra l’allora presidente del Consiglio, l’attrice e Francesca Lana. “È vero che Giampi, questo ragazzo pugliese, mi aveva ...

ilfattovideo : Manuela Arcuri a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Un ménage à trois con Berlusconi per far lavorare in tv mio… - LorenzoMainieri : Manuela Arcuri e @gparagone ospiti de La Confessione - zazoomblog : La Confessione Manuela Arcuri ospite della puntata di venerdì 12 febbraio su Nove - #Confessione #Manuela #Arcuri… - gianfry33093418 : @zeitblomserenus @BeppeSormani @matteorenzi Fatti amministrare da Arcuri... (Manuela) - Ema_Cosenza : Possiamo tornare a quando #Arcuri era solo Manuela? Grazie. #draghi #Rousseau #Conte #M5S -