Magic: Legends, beta pubblica in arrivo per l'action-RPG 'alla Diablo' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Magic: Legends sarà disponibile, a partire dal prossimo 23 marzo, in versione open-beta sull'Epic Games Store, come annunciato durante l'ultimo Epic Games Store Showcase. Per chi non lo sapesse, Magic: Legends è un action-RPG free-to-play, simile al ben noto Diablo, dedicato al popolare gioco di carte collezionabili Magic The Gathering/L'Adunanza. In esso, sarà possibile scegliere fra cinque classi giocabili, le quali prendono ispirazioni dai cinque iconici mana colorati: invece di rosso/montagna, verde/foresta, eccetera, avremo Geomancer, Beastcaller e altri.

