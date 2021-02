Macerata, svolta nella morte di Rosina a Natale: arrestati figlia e nipote della vittima (Di venerdì 12 febbraio 2021) La verità è venuta a galla, ma ci sono voluti quasi due mesi. I carabinieri del comando provinciale di Macerata hanno arrestato la figlia e il nipote di Rosina Carsetti, la 78enne... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 febbraio 2021) La verità è venuta a galla, ma ci sono voluti quasi due mesi. I carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato lae ildiCarsetti, la 78enne...

generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - La figlia e il nipote di Rosina Carsetti, uccisa la sera della vigilia di Natale, in una villetta di Montecassia… - fseviareggio : RT @iltirreno: Montecassiano, svolta nel delitto: arrestati la figlia e il nipote per l'omicidio di Rosina - Notiziedi_it : Macerata, svolta nella morte di Rosina a Natale: arrestati figlia e nipote della vittima - iltirreno : Montecassiano, svolta nel delitto: arrestati la figlia e il nipote per l'omicidio di Rosina - infoitinterno : Macerata, svolta nella morte di Rosina a Natale: arrestati figlia e nipote della vittima -