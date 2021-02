LIVE Australian Open 2021, risultati 12 febbraio in DIRETTA: Thiem e Zverev agli ottavi, out Schwartzman e Shapovalov (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DA DOMANI Australian Open A PORTE CHIUSE 12.40 Dominic Thiem ha sconfitto Nick Kyrgios rimontando dallo 0-2. L’austriaco ha sconfitto l’Australiano per 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4. 11.40 Il canadese FeliX Auger-Aliassime ha vinto il derby con Denis Shapovalov per 7-5 7-5 6-3. Shapovalov aveva sconfitto Jannik Sinner al primo turno. 10.35 Avanza la rumena Simona Halep, capace di rifilare un sonoro 6-1 6-3 alla russa Kudermetova. 10.20 Il canadese Milos Raonic ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics in quattro set: 7-6(2), 5-7, 6-2, 6-2. 09.15 Il russo Karatsev si è sbarazzato dell’argentino Schwartzmn con un triplo 6-3: inatteso ko per il solidissimo sudamericano. 09.10 Il serbo Lajovic ha sconfitto lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADA DOMANIA PORTE CHIUSE 12.40 Dominicha sconfitto Nick Kyrgios rimontando dallo 0-2. L’austriaco ha sconfitto l’o per 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4. 11.40 Il canadese FeliX Auger-Aliassime ha vinto il derby con Denisper 7-5 7-5 6-3.aveva sconfitto Jannik Sinner al primo turno. 10.35 Avanza la rumena Simona Halep, capace di rifilare un sonoro 6-1 6-3 alla russa Kudermetova. 10.20 Il canadese Milos Raonic ha sconfitto l’ungherese Marton Fucsovics in quattro set: 7-6(2), 5-7, 6-2, 6-2. 09.15 Il russo Karatsev si è sbarazzato dell’argentino Schwartzmn con un triplo 6-3: inatteso ko per il solidissimo sudamericano. 09.10 Il serbo Lajovic ha sconfitto lo spagnolo ...

