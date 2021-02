LIVE Australian Open 2021, risultati 12 febbraio in DIRETTA: Osaka e Zverev agli ottavi, out Sara Errani (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DA DOMANI Australian Open A PORTE CHIUSE 07.09 Il tedesco Alexander Zverev batte il francese Adrian Mannarino per 6-3 6-3 6-1. 06.47 La nipponica Naomi Osaka batte la tunisina Ons Jabeur per 6-3 6-2. 05.00 Eliminata Sara Errani: l’azzurra cede alla tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh, che si impone per 6-4 2-6 7-5. Avanti anche la statunitense Serena Williams, che batte la russa Anastasia Potapova per 7-6 6-2. Nel torneo maschile si qualifica agli ottavi il bulgaro Grigor Dimitrov, che approfitta del ritiro dello spagnolo Pablo Carreño Busta, giunto quando però il primo era già in vantaggio per 6-0 1-0. 03.56 Arriva la terza qualificata agli ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADA DOMANIA PORTE CHIUSE 07.09 Il tedesco Alexanderbatte il francese Adrian Mannarino per 6-3 6-3 6-1. 06.47 La nipponica Naomibatte la tunisina Ons Jabeur per 6-3 6-2. 05.00 Eliminata: l’azzurra cede alla tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh, che si impone per 6-4 2-6 7-5. Avanti anche la statunitense Serena Williams, che batte la russa Anastasia Potapova per 7-6 6-2. Nel torneo maschile si qualificail bulgaro Grigor Dimitrov, che approfitta del ritiro dello spagnolo Pablo Carreño Busta, giunto quando però il primo era già in vantaggio per 6-0 1-0. 03.56 Arriva la terza qualificata...

