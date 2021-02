Juventus, Dybala out contro il Napoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attaccante della Juventus Paulo Dybala, lontano dal terreno di gioco dalla metà di gennaio causa infortunio, aveva previsto il suo ritorno in campo nel match di campionato allo Stadio Maradona contro il Napoli. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, sembrerebbe che l’attaccante sia nuovamente costretto a fermarsi per via di un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro, che non gli avrebbe permesso di svolgere la sessione di allenamento con il resto del gruppo. LEGGI ANCHE: Juventus, emergenza centrocampo: Arthur potrebbe saltare anche il Porto Dopo esser stato inserito nella lista dei convocati per la gara contro i partenopei, il tecnico Andrea Pirlo, oltre ad Arthur, non avrà dunque a disposizione il numero dieci bianconero. Nulla di serio – sottolinea il ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attaccante dellaPaulo, lontano dal terreno di gioco dalla metà di gennaio causa infortunio, aveva previsto il suo ritorno in campo nel match di campionato allo Stadio Maradonail. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, sembrerebbe che l’attaccante sia nuovamente costretto a fermarsi per via di un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro, che non gli avrebbe permesso di svolgere la sessione di allenamento con il resto del gruppo. LEGGI ANCHE:, emergenza centrocampo: Arthur potrebbe saltare anche il Porto Dopo esser stato inserito nella lista dei convocati per la garai partenopei, il tecnico Andrea Pirlo, oltre ad Arthur, non avrà dunque a disposizione il numero dieci bianconero. Nulla di serio – sottolinea il ...

DiMarzio : Piccolo fastidio per l'argentino della #Juve - forumJuventus : CT: 'Pirlo fa posto a Dybala. L’argentino punta la sfida con il Porto e ritroverà una Juventus tatticamente più ada… - Bolanet : Update Cedera Juventus: Arthur Melo, Leonardo Bonucci, dan Paulo Dybala - calciomercatoit : ??#Juventus - futuro #Dybala: 'Sarà sacrificato per un centrocampista' ??#CMITmercato - infoitsport : Una stagione che è un calvario per Dybala: ha già saltato metà delle gare della Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala Calciomercato Juventus, futuro Dybala: 'Sarà sacrificato'

Juventus, continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala: per Giordano Mischi la cessione è ormai sicura, l'argentino sarà sacrificato Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere sempre più un ...

Napol - Juventus, Pirlo: "Dispiace per Gattuso, ma devo pensare ai miei problemi"

Andrea Pirlo è perfettamente consapevole della posta in palio in questo Napoli - Juventus . La sua ... A Napoli mancheranno Arthur e Dybala , e pure Bonucci e Ramsey sono in forse. "Arthur ha questa ...

Juventus, Dybala rallenta ancora: non ci sarà col Napoli Fantacalcio ® Juve, Gazzetta: “Dybala e Arthur a serio rischio! Paulo fa altri esami, anche Ramsey…”

L’infortunio non è comune, difficile ipotizzare tempi, ma potrebbe averne almeno per un paio di settimane, sperando che l’approccio “soft” funzioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in merito agli in ...

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: “Sarà sacrificato”

Juventus, continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala: per Giordano Mischi la cessione è ormai sicura, l’argentino sarà sacrificato Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere sempre più un reb ...

, continua a tenere banco il futuro di Paulo: per Giordano Mischi la cessione è ormai sicura, l'argentino sarà sacrificato Il futuro di Paulocontinua ad essere sempre più un ...Andrea Pirlo è perfettamente consapevole della posta in palio in questo Napoli -. La sua ... A Napoli mancheranno Arthur e, e pure Bonucci e Ramsey sono in forse. "Arthur ha questa ...L’infortunio non è comune, difficile ipotizzare tempi, ma potrebbe averne almeno per un paio di settimane, sperando che l’approccio “soft” funzioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in merito agli in ...Juventus, continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala: per Giordano Mischi la cessione è ormai sicura, l’argentino sarà sacrificato Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere sempre più un reb ...