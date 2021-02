Il virus rialza la testa. Variante inglese nel 18% dei casi (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, la cosiddetta “Variante inglese” del coronavirus rappresenta circa il 18% dei ceppi virali in circolazione sul territorio italiano. Lo ha comunicato il direttore generale della prevenzione del ministero, l’infettivologo Gianni Rezza, nel corso dell’incontro settimanale con la stampa sulla situazione della pandemia. IL DATO DERIVA dall’analisi delle sequenze genetiche di tamponi raccolti tra il 4 e il 5 febbraio. Ma è un numero da prendere con qualche cautela. All’indagine … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 febbraio 2021) Secondo un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, la cosiddetta “” del coronarappresenta circa il 18% dei ceppi virali in circolazione sul territorio italiano. Lo ha comunicato il direttore generale della prevenzione del ministero, l’infettivologo Gianni Rezza, nel corso dell’incontro settimanale con la stampa sulla situazione della pandemia. IL DATO DERIVA dall’analisi delle sequenze genetiche di tamponi raccolti tra il 4 e il 5 febbraio. Ma è un numero da prendere con qualche cautela. All’indagine … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

