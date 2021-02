Il trapper Wok è in coma | gravi le condizioni | cosa è successo

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilromano classe ’99 Wok è infarmacologico ed in, ma non si sa se è in pericolo di vita. IlWok, tra i più noti nell’ambiente romano, è infarmacologico ed inma non si sa se rischia o meno la vita. Del ragazzo ha parlato L'articolo proviene da Inews.it.

Il 22enne sarebbe ricoverato in ospedale, ma non ci sono notizie certe riguardanti il suo attuale stato di salute; intanto, il suo amico condivide un messaggio sui ...Il, nome noto della scena trap romana, è in coma farmacologico . La notizia, che è subito rimbalzata sui social, è stata riportata da Fanpage.it . Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni, non ...Il trapper romano classe '99 Wok è in coma farmacologico ed in gravi condizioni, ma non si sa se è in pericolo di vita.Il 22enne sarebbe ricoverato in ospedale, ma non ci sono notizie certe riguardanti il suo attuale stato di salute; intanto, il suo amico condivide un messaggio sui social ...