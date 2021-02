Il metodo Draghi sconcerta i partiti: non ci ha fatto neanche una telefonata… (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il metodo Draghi sconcerta i partiti. Il premier incaricato si muove nella più totale riservatezza. Non nei palazzi della politica ma in stanze a prova di segretezza, come la foresteria del Comando Generale dell’Arma. I colloqui segreti di Draghi Lì, racconta Repubblica, Mario Draghi “ha ascoltato e parlato con i potenziali ministri. La lista dei cosiddetti “tecnici” è stata costruita in quell’angolo del quartiere Parioli. L’altra lista, quella dei politici, in questa prima fase, è gestita invece dal Quirinale. In una sorta di divisione istituzionale dei compiti. Il sistema Draghi, infatti, è questo. Procedere per gradi. Prima sondare la disponibilità di chi è al momento un “esterno” per poi passare alla squadra composta da chi è già un “interno””. I ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il. Il premier incaricato si muove nella più totale riservatezza. Non nei palazzi della politica ma in stanze a prova di segretezza, come la foresteria del Comando Generale dell’Arma. I colloqui segreti diLì, racconta Repubblica, Mario“ha ascoltato e parlato con i potenziali ministri. La lista dei cosiddetti “tecnici” è stata costruita in quell’angolo del quartiere Parioli. L’altra lista, quella dei politici, in questa prima fase, è gestita invece dal Quirinale. In una sorta di divisione istituzionale dei compiti. Il sistema, infatti, è questo. Procedere per gradi. Prima sondare la disponibilità di chi è al momento un “esterno” per poi passare alla squadra composta da chi è già un “interno””. I ...

