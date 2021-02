Governo, Zingaretti: sosterremo Draghi con lealtà e convinzione (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'Buon lavoro al nuovo Governo Draghi che sosterremo con lealtà e convinzione'. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sottolineando come ora sia il momento di riprendere 'il cammino con impegno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 febbraio 2021) 'Buon lavoro al nuovochecon'. Così il segretario del Pd, Nicola, sottolineando come ora sia il momento di riprendere 'il cammino con impegno ...

riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - ilriformista : È iniziata la resa dei conti nel @pdnetwork, che nelle ultime settimane non ne ha azzeccata una: monta la rabbia di… - Corriere : ??Governo Draghi, sì del M5s. Il premier incaricato lavora alla lista dei ministri. Zingaretti: ' Mai avanzata una r… - PerutaAntonio : RT @NatMarmo: Ma i professoroni di SX che criticano gli incarichi di Giorgetti, Carfagna, Brunetta, Gelmini, si aspettavano Conte, Zingaret… - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: Nasce il governo #Draghi. #Zingaretti: ora impegno per #donne #Pd in squadra di governo @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti Governo, Zingaretti: sosterremo Draghi con lealtà e convinzione

'Buon lavoro al nuovo governo Draghi che sosterremo con lealtà e convinzione'. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sottolineando come ora sia il momento di riprendere 'il cammino con impegno per fermare la ...

Ecco chi è Andrea Orlando

Il 17 aprile del 2019 il nuovo segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti lo nomina suo vice. Alla formazione del secondo governo Conte, Orlando decide di non entrare nell esecutivo. ...

Governo: Zingaretti, Pd non ha avanzato alcuna rosa di nomi - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo Draghi, aree Pd tutte in squadra: ma c’è caso donne

Pur rispettando i criteri di autonomia dei ruoli farò di tutto perché questo si realizzi nel completamento della squadra di governo”. Quanto alla composizione della squadra che, sottolinea Zingaretti, ...

"Poche donne nel governo Draghi": scatta la rivolta nel Pd

Il Pd protesta per lo scarso numero di donne nella squadra annunciata da Draghi. Boldrini: "Difficile nascondere l'amarezza". Anche Zingaretti si lamenta ...

'Buon lavoro al nuovoDraghi che sosterremo con lealtà e convinzione'. Così il segretario del Pd, Nicola, sottolineando come ora sia il momento di riprendere 'il cammino con impegno per fermare la ...Il 17 aprile del 2019 il nuovo segretario del Partito democratico Nicolalo nomina suo vice. Alla formazione del secondoConte, Orlando decide di non entrare nell esecutivo. ...Pur rispettando i criteri di autonomia dei ruoli farò di tutto perché questo si realizzi nel completamento della squadra di governo”. Quanto alla composizione della squadra che, sottolinea Zingaretti, ...Il Pd protesta per lo scarso numero di donne nella squadra annunciata da Draghi. Boldrini: "Difficile nascondere l'amarezza". Anche Zingaretti si lamenta ...