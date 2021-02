Festa di laurea con tanto di fuochi artificiali: 18 ragazzi multati per coprifuoco e mascherine (Di venerdì 12 febbraio 2021) URBINO - Rispetto delle norme anti Covid , in particolare coprifuoco ed uso delle mascherine : controlli e multe da parte dei poliziotti del commissariato di Urbino: 18 le sanzioni, in particolare per ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 febbraio 2021) URBINO - Rispetto delle norme anti Covid , in particolareed uso delle: controlli e multe da parte dei poliziotti del commissariato di Urbino: 18 le sanzioni, in particolare per ...

DA3WCHITA : comunque ho detto a mia mamma che non voglio fare la festa per la mia laurea, non voglio invitare nessuno - demnelle : raga c'è una tizia su Instagram che ogni volta che da un esame mette il voto, questa volta ha scritto che ha rifiut… - _ariannnn : Io non so o amante chissà come delle torte, non me impazzisco, ma mamma me la vuole prendere per la laurea perché q… - ilaria_tufano : Un anno fa in giro per organizzare la festa di laurea quando era tutto ancora normale, oggi isolata perchè positiva al Covid, che tristezza. - strawberry_friu : Che palle sta pandemia io volevo festeggiare la laurea con una festa infinita e che cazzo però è un anno volete met… -