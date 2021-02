“E poi è successo”. Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi: la prima notte insieme dopo la scelta la racconta lei (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, scrive Davide Donadei. Che poi aggiunge: “Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai creduto prima nella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza @UominieDonne per aver creduto in me. Io e @Chiara geme vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti.”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Qualche mese fa se qualcuno mi avesse detto che oggi avrei postato una foto cosí non ci avrei creduto.. eppure eccola qui. In molti dicono che la felicitá sia solo un attimo da prendere al volo quando passa, io invece credo che la felicitá sia l’di molti attimi che ti fanno battere il cuore più veloce. Oggi sono felice e ho il cuore che va a tremila”, scrive. Che poi aggiunge: “Vorrei ringraziarvi tutti, uno ad uno e piano piano lo farò. In questo percorso ho dato tutto me stesso, ci ho creduto come non ci avevo mai credutonella mia vita e non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza @per aver creduto in me. Io e @geme vi porteremo nella nostra semplicitá di ogni giorno. Oggi sono felice. Troppo. Vi abbraccio tutti.”. ...

ZZiliani : P.S. Per la cronaca, se #Orsato avesse ammonito (com’era tenuto a fare) #Ronaldo in occasione della sceneggiata del… - IlContiAndrea : Il grande successo dei #DearJack ad Amici, il tour nei palazzetti poi il down e l’uscita dal gruppo. “Ho preso schi… - epynefrina : Quest? che si offendono per un commento completamente ironico e volutamente esagerato per poi mettere le persone al… - nonsuitubi : E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai come se tutto tra noi non fosse successo mai poi ci penseremo ogni tanto io… - biif : @ashtroman_ @miia_2018 Visto il probabilmente successo nella comunità lgbtqi+ lo diventerà probabilmente. E poi verrà pure esportato -

Ultime Notizie dalla rete : poi successo Alfonso Signorini 'Alda d'Eusanio e Antonella Elia? Orrende'/ 'Mario Balotelli..'

...gioco ma ammette anche che è facile cadere quando si è in onda 24 ore su 24 proprio come è successo ... Alfonso Signorini 'Alda d'Eusanio scheggia impazzita', poi dice la sua su Antonella Elia e Mario ...

Real Madrid, niente rinnovo per Marcelo: c'è la Juve, a una condizione

Commenta per primo Ancora qualche mese, poi sarà addio . L'avventura di Marcelo con il Real Madrid è arrivata al capolinea, il contratto in ... Come successo nel 2016 con Dani Alves, sbarcato a 33 anni a ...

Mapping: successo del gran tour nell’asta di Christie’s Il Sole 24 ORE Real Madrid, niente rinnovo per Marcelo: c’è la Juve, a una condizione

Commenta per primo Ancora qualche mese, poi sarà addio. L’avventura di Marcelo con il Real Madrid è arrivata al capolinea, il contratto in scadenza nel 2022 non cambierà un destino ormai segnato. L’es ...

Come si fa un film d’animazione

Le tecniche sono tante e si sono evolute da quando Disney riciclava le vecchie scene, ma non vuol dire che si sia smesso di disegnare ...

...gioco ma ammette anche che è facile cadere quando si è in onda 24 ore su 24 proprio come è... Alfonso Signorini 'Alda d'Eusanio scheggia impazzita',dice la sua su Antonella Elia e Mario ...Commenta per primo Ancora qualche mese,sarà addio . L'avventura di Marcelo con il Real Madrid è arrivata al capolinea, il contratto in ... Comenel 2016 con Dani Alves, sbarcato a 33 anni a ...Commenta per primo Ancora qualche mese, poi sarà addio. L’avventura di Marcelo con il Real Madrid è arrivata al capolinea, il contratto in scadenza nel 2022 non cambierà un destino ormai segnato. L’es ...Le tecniche sono tante e si sono evolute da quando Disney riciclava le vecchie scene, ma non vuol dire che si sia smesso di disegnare ...