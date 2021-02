Dramma per Fernando Alonso, travolto in bicicletta: corsa in ospedale, a rischio l'inizio di stagione in F1 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dramma per Fernando Alonso, investito mentre era in bicicletta. Il pilota di Formula 1 è rimasto coinvolto in un incidente mentre si allenava in Svizzera, come conferma la sua scuderia, il team Alpine Renault. Lo spagnolo "è cosciente e in buone condizioni, in attesa degli ulteriori esami di domani mattina", si legge nella nota. Gli esami si terranno oggi, venerdì 12 febbraio. Il grave incidente è avvenuto nei pressi di Lugano, dove si stava allenando per l'inzio di stagione e il ritorno nel circus al volante della Renault. Per l'asturiano è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Berna, se dovesse essere confermato quanto emerso dai primi esami, per lui potrebbe essere a rischio l'avvio della stagione. A metà marzo sono infatti previsti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)per, investito mentre era in. Il pilota di Formula 1 è rimasto coinvolto in un incidente mentre si allenava in Svizzera, come conferma la sua scuderia, il team Alpine Renault. Lo spagnolo "è cosciente e in buone condizioni, in attesa degli ulteriori esami di domani mattina", si legge nella nota. Gli esami si terranno oggi, venerdì 12 febbraio. Il grave incidente è avvenuto nei pressi di Lugano, dove si stava allenando per l'inzio die il ritorno nel circus al volante della Renault. Per l'asturiano è stato disposto il trasferimento all'di Berna, se dovesse essere confermato quanto emerso dai primi esami, per lui potrebbe essere al'avvio della. A metà marzo sono infatti previsti i ...

