Crolla parte della pescaia sull'Arno alle Cascine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cedimento parziale, in Arno, della pescaia all'altezza della passerella delle Cascine a Firenze: è quanto accaduto questa mattina. Il tratto interessato è di circa venti metri. La polizia municipale ... Leggi su lanazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Cedimento parziale, inall'altezzapasserella dellea Firenze: è quanto accaduto questa mattina. Il tratto interessato è di circa venti metri. La polizia municipale ...

CristianPeveri : RT @Amlie90717052: Chi vive per tanto tempo con il dolore si impone ogni giorno di essere forte di dare il giusto peso alle cose.Poi crolla… - qn_lanazione : Crolla parte della pescaia sull'Arno alle Cascine #Firenze - alone73x1 : RT @Amlie90717052: Chi vive per tanto tempo con il dolore si impone ogni giorno di essere forte di dare il giusto peso alle cose.Poi crolla… - Fix_55 : RT @Amlie90717052: Chi vive per tanto tempo con il dolore si impone ogni giorno di essere forte di dare il giusto peso alle cose.Poi crolla… - ferrarisergio4 : RT @Amlie90717052: Chi vive per tanto tempo con il dolore si impone ogni giorno di essere forte di dare il giusto peso alle cose.Poi crolla… -