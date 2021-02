Covid | il bollettino di oggi | 13 908 nuovi casi e 316 morti | scendono ancora le intensive

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 12 febbraio 2021)12 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.908 idi positività al coronavirus e 316 i decessi nelle ultime 24 ore. 305.619 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,5% dal 5,1 di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 31 in meno, 2.095 in totale. I guariti sono 16.422 in più, in totale adhanno superato il virus in Italia 2.202.077 persone. Per quanto riguarda la distribuzione regionale dei, in testa c’è la Lombardia (2.526), poi la Campania (1.637), l’Emilia-Romagna (1.538), il Lazio (1.089) e la Puglia (1.020). In Campania 1.637 ...