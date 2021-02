Cosa sappiamo sulla riforma del fisco ipotizzata da Mario Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) La riforma del fisco ipotizzata da Mario Draghi: tassazione progressiva, no alla flat tax e rimodulazione delle aliquote. Al termine delle consultazioni con i partiti e le forze politiche, sono emerse le linee generali della riforma del fisco ipotizzata da Mario Draghi: niente flat tax, lotta all’evasione e progressività sono le parole chiave emerse negli ultimi giorni. Come riferito ed evidenziato da tutte le delegazioni al termine del confronto con il premier incaricato, Mario Draghi non è intenzionato ad aumentare le tasse. Non c’è certezza sul fatto che il suo governo possa abbassarle, ma l’impegno è quello a non aumentarle. Un buon inizio senza ombra di dubbio. La ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladelda: tassazione progressiva, no alla flat tax e rimodulazione delle aliquote. Al termine delle consultazioni con i partiti e le forze politiche, sono emerse le linee generali delladelda: niente flat tax, lotta all’evasione e progressività sono le parole chiave emerse negli ultimi giorni. Come riferito ed evidenziato da tutte le delegazioni al termine del confronto con il premier incaricato,non è intenzionato ad aumentare le tasse. Non c’è certezza sul fatto che il suo governo possa abbassarle, ma l’impegno è quello a non aumentarle. Un buon inizio senza ombra di dubbio. La ...

