Corsera | com’è possibile che nessuno abbia sentito la lite tra Conte e Agnelli?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Se ne sono accorti tutti tranne chi avrebbe dovuto sentire Questo il commento del Corriere della Sera al mancato provvedimento del Giudice Sportivo per laavvenuta tra. Il fattaccio non era evidentemente menzionato dal referto del direttore di gara che sarebbe stato l’unico a non sentire nulla Passi per l’arbitro, concentrato sulle questioni di campo, ma i due ispettori della procura e il quarto uomo come possono aver ignorato l’ignobile gazzarra? Un evento per giunta che, dopo quello accaduto tra Lukaku e Ibrahimovic, ha screditato il calcio italiano Ora toccherà alla Procura federale approfondire la situazione e giungere a una conclusione oggettiva. Vista l’assenza di aggravanti razziste, le sanzioni non saranno pesanti:rischia due giornate di squalifica,un ...