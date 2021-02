Coronavirus | sono 727 i nuovi casi in Toscana e 17 decessi

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effe… - MediasetTgcom24 : De Luca: 'Le corsie degli ospedali sono di nuovo ingolfate' #covid - RaiNews : #coronavirus #covid19 'Ci sono segnali che consigliano grande precauzione e consapevolezza nelle misure da adottar… - ClaraMoroni : Il 28 febbraio scadrà la temporanea sospensione degli allevamenti di visoni. Min. @robersperanza ora vietiamoli! So… - patrizia_menta : Il 28 febbraio scadrà la temporanea sospensione degli allevamenti di visoni. Min. @robersperanza ora vietiamoli! So… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono

I vaccini contro ill'unica possibilità reale che abbiamo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e far riprendere l'economia messa in ginocchio dalla pandemia, ma un'esitazione vaccinale potrebbe ridurre ...Non c'è nemmeno la garanzia che affronteranno ilmeglio di lui, più probabilmente sarà ... È il male minore, anche se il suo stile di vita è disgustoso e le accuse contro di luimolto ...Sul fronte della pandemia sono in arrivo molte novità, quasi tutte negative. La circolazione del virus, infatti, ha ripreso a correre. L'indice Rt sta salendo e alcune Regioni ...A livello provinciale la pandemia fa segnare un totale di 92 nuovi positivi, tre nuovi decessi e "soltano" 81 nuovi guariti ...