Coronavirus, l’Rt risale a 0,95 e in 7 regioni è sopra 1. Umbria e Bolzano con un livello di rischio alto – Il monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo il monitoraggio Iss-ministero della Salute – che fa il punto sulla diffusione del Covid in Italia – l’indice Rt nazionale sale a 0,95 contro lo 0,84 della scorsa settimana. Umbria e Bolzano hanno un livello di rischio alto mentre sono 10 – contro le 11 della scorsa settimana – le regioni e le province autonome con una classificazione di rischio moderato e 9 con rischio basso. Il dato che più preoccupa è che ben sette regioni questa settimana registrano un Rt superiore a 1. La diretta video Scendono ricoveri e terapie intensive Aumentano le regioni che riportano allerte di resilienza: sono 11 contro le 5 della scorsa settimana. Diminuisce, invece, da 7 a 5 il numero di ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Secondo ilIss-ministero della Salute – che fa il punto sulla diffusione del Covid in Italia – l’indice Rt nazionale sale a 0,95 contro lo 0,84 della scorsa settimana.hanno undimentre sono 10 – contro le 11 della scorsa settimana – lee le province autonome con una classificazione dimoderato e 9 conbasso. Il dato che più preoccupa è che ben settequesta settimana registrano un Rt superiore a 1. La diretta video Scendono ricoveri e terapie intensive Aumentano leche riportano allerte di resilienza: sono 11 contro le 5 della scorsa settimana. Diminuisce, invece, da 7 a 5 il numero di ...

