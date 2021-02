Coronavirus, la Toscana zona arancione per almeno due settimane (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una stretta che fa ripiombare molte attività economiche nel blackout delle chiusure. Ora si attende l'ordinanza del ministro per la certezza della data. Giani: «Rt sopra l'1, ma la situazione è sotto controllo» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una stretta che fa ripiombare molte attività economiche nel blackout delle chiusure. Ora si attende l'ordinanza del ministro per la certezza della data. Giani: «Rt sopra l'1, ma la situazione è sotto controllo»

MediasetTgcom24 : Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento tornano in zona arancione #covid - regionetoscana : #covid19 Dati #Toscana #12febbraio ?? 727 nuovi casi ?? 19.158 tamponi eseguiti ?? 811 ricoverati (+3 da ieri) ?? 1… - rep_parma : Coronavirus, stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. L'Rt sale a 0,95: passano in arancione Liguria,… - infoitinterno : Coronavirus, in Toscana 727 nuovi casi e 17 decessi. Oltre 50 i ricoverati alle Scotte - Isabella26V : RT @MediasetTgcom24: Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento tornano in zona arancione #covid -