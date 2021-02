Coronavirus, al via la vaccinazione degli over 80 in Liguria: la prima dose a Renzo Piano. Ma in molte regioni la fase due stenta a partire (Di venerdì 12 febbraio 2021) In Liguria è partita la vaccinazione di massa per gli over-80 con un testimonial di onore, il senatore a vita Renzo Piano. L’architetto ha ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer, somministratagli dal responsabile del dipartimento Professioni della prevenzione dell’Asl3, Roberto Rosselli, a cui sono seguite altre dieci vaccinazioni. La seconda dose verrà somministrata tra venti giorni. Per accelerare i tempi il governatore della Regione Giovanni Toti ha ribadito che anche la Liguria è disponibile «ad andare sul mercato e reperire vaccini» visto che le dosi di Pfizer e Moderna «di cui abbiamo più bisogno fino a quando arriverà il vaccino Johnson sono molto ristrette», e poi ha aggiunto di aver chiesto personalmente ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 febbraio 2021) Inè partita ladi massa per gli-80 con un testimonial di onore, il senatore a vita. L’architetto ha ricevuto ladel vaccino Pfizer, somministratagli dal responsabile del dipartimento Professioni della prevenzione dell’Asl3, Roberto Rosselli, a cui sono seguite altre dieci vaccinazioni. La secondaverrà somministrata tra venti giorni. Per accelerare i tempi il gnatore della Regione Giovanni Toti ha ribadito che anche laè disponibile «ad andare sul mercato e reperire vaccini» visto che le dosi di Pfizer e Moderna «di cui abbiamo più bisogno fino a quando arriverà il vaccino Johnson sono molto ristrette», e poi ha aggiunto di aver chiesto personalmente ...

eziomauro : Coronavirus, scoperta variante inglese in un quinto dei casi italiani - MediasetTgcom24 : Liguria, al via i vaccini agli over 80: prima dose a Renzo Piano #covid - RegioneER : #vaccinazione #coronavirus cittadini con 80 anni e più, in @RegioneER si parte: prenotazioni da lunedì 15 febbraio,… - messinagiovanni : Coronavirus, scoperta variante inglese in un quinto dei casi italiani - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Liguria, al via i vaccini agli over 80: prima dose a Renzo Piano #covid -