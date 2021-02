Conte conclude l’ultimo Consiglio dei Ministri: commozione e poi un lungo applauso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è concluso alle 16 e 30 l’ultimo Consiglio dei Ministri di Giuseppe Conte. Il premier uscente lascia ufficialmente il posto a Mario Draghi, atteso al Quirinale per le 19 di oggi con la lista dei Ministri che formeranno il suo Esecutivo. Conte, l’ultimo CdM: affetto e commozione Erano da poco passate le 16 quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Si è concluso alle 16 e 30deidi Giuseppe. Il premier uscente lascia ufficialmente il posto a Mario Draghi, atteso al Quirinale per le 19 di oggi con la lista deiche formeranno il suo Esecutivo.CdM: affetto eErano da poco passate le 16 quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

