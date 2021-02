Con Draghi cambieranno i vertici della Rai: per il dopo-Salini in pole Cattaneo e Scrosati (Di venerdì 12 febbraio 2021) Come già scrivevamo nei giorni scorsi, dalle parti di viale Mazzini sono tutti in attesa di conoscere le intenzioni di Mario Draghi sulla Rai. Il Pd, uno dei dei partiti “forti” della prossima maggioranza di governo, già si sta muovendo per far partire al più presto il job posting e dare il via al cambio del cda della tv di Stato. Sono già stati contattati gli altri gruppi parlamentari e si è scritto ai presidenti di Camera e Senato, che devono dare l’inizio ufficiale alla sostituzione di Salini & co. Quindi per fine aprile, con il nuovo Governo Draghi già insediato, si potrà iniziare il cambio del cda di Viale Mazzini. E sono in molti, dalle parti del presidente del Consiglio incaricato, ad invocare un manager esterno al vertice della Rai (proprio per questo, in queste ultime ore, ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Come già scrivevamo nei giorni scorsi, dalle parti di viale Mazzini sono tutti in attesa di conoscere le intenzioni di Mariosulla Rai. Il Pd, uno dei dei partiti “forti”prossima maggioranza di governo, già si sta muovendo per far partire al più presto il job posting e dare il via al cambio del cdatv di Stato. Sono già stati contattati gli altri gruppi parlamentari e si è scritto ai presidenti di Camera e Senato, che devono dare l’inizio ufficiale alla sostituzione di& co. Quindi per fine aprile, con il nuovo Governogià insediato, si potrà iniziare il cambio del cda di Viale Mazzini. E sono in molti, dalle parti del presidente del Consiglio incaricato, ad invocare un manager esterno al verticeRai (proprio per questo, in queste ultime ore, ...

