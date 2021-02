Britney Spears | i fan si mobilitano | vinta la prima battaglia

blaccckout : Justin Timberlake dopo più di 20 anni si è dengnato di scusarsi pubblicamente con Britney Spears. #FreeBritney - fraywood : ma justin timberlake che chiede scusa a britney spears e janet jackson dopo quasi 15 ANNI dagli avvenimenti? - ninetiesbish : Dopo 18 anni arrivano le scuse di Justin Timberlake a Britney Spears v ?? - LuciaMosca1 : (Cyberbullismo, dal Comitato per gli immigrati solidarietà a Britney Spears) Segui su: La Notizia -… - debnmcyrus : Tra un’ora rivedrò la mia ragazza dopo un mese e mezzo e mi sento un’ansia addosso manco dovessi incontrare Britney Spears -

la Repubblica

I fan si mobilitano fuori dal tribunale e la battaglia legale dicontro il "padre padrone" fa un piccolo passo avanti: sulla scia del nuovo documentario del New York Times "Framing", la 39enne popstar ha ottenuto dalla giudice Brenda ...Sarà per l'uscita del documentario Framingo, semplicemente, per l'insistenza via social della compagna # FreeBritney sposata da alcuni fan, ma qualcosa per la popstar sta (finalmente) cambiando in meglio. Poche ore fa, il ...NEW YORK, 12 FEB - I fan si mobilitano fuori dal tribunale e la battaglia legale di Britney Spears contro il "padre padrone" fa un piccolo passo avanti: sulla scia del nuovo documentario del New York ...I fan si mobilitano fuori dal tribunale e la battaglia legale di Britney Spears contro il "padre padrone» fa un piccolo passo avanti: sulla scia del nuovo ...