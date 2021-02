Assassin's Creed Valhalla potrebbe ricevere molto presto un corposo aggiornamento e una nuova modalità (Di venerdì 12 febbraio 2021) Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft dovrebbe ricevere un importante aggiornamento questo mese. Da un po' di tempo sappiamo che la nuova modalità "River Raid" è prevista per il mese di febbraio, potenzialmente insieme a una pesante patch per la correzione di bug. Ubisoft è rimasta in silenzio per alcune settimane e siamo quasi a metà del mese. Tuttavia, sembra che l'aggiornamento arriverà molto presto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021)'sdi Ubisoft dovrebbeun importantequesto mese. Da un po' di tempo sappiamo che la"River Raid" è prevista per il mese di febbraio, potenzialmente insieme a una pesante patch per la correzione di bug. Ubisoft è rimasta in silenzio per alcune settimane e siamo quasi a metà del mese. Tuttavia, sembra che l'arriverà. Leggi altro...

Eurogamer_it : #ACValhalla: in arrivo un nuovo grande aggiornamento con una nuova modalità? - AnGeL3DaRk3 : RT @IGNitalia: Assassin's Creed The Ezio Collection è in offerta a soli 13,99 Euro per PS4 @IGNitalia - AnGeL3DaRk3 : RT @Multiplayerit: Assassin's Creed Valhalla: update 1.012 per PS5 scovato, include la nuova modalità? - Wrongnu : I bei tempi in cui Assassin's Creed e Far Cry avevano protagonisti ben definiti e delineati, in cui non veniva rive… - IGNitalia : Assassin's Creed The Ezio Collection è in offerta a soli 13,99 Euro per PS4 @IGNitalia -