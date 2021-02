Trucchi Cashback, arriva il nuovo algoritmo contro i furbetti dei mini-pagamenti: ecco come funziona (Di giovedì 11 febbraio 2021) I giochi per i furbetti del Cashback stanno per terminare e, anzi, potrebbero anche essere esclusi dalla classifica dei premi di luglio. Per ‘furbetti’ del Cashback si intendono quelle persone che hanno effettuato, nello stesso locale commerciale, diversi pagamenti (di pochi centesimi) uno a poca distanza dall’altro. Perché? Per scalare la classifica dei maggiori utilizzatori di carte e bancomat. Leggi anche: Cashback, occhi aperti contro truffe e frodi: attenzione anche alle App dei circuiti esterni. Smishing, cos’è e come difendersi A luglio, centomila ‘fortunati’, riceveranno il super Cashback che ha un valore di 1.500 euro e alcuni volevano vincere ovviando il sistema: ma ora rischiano di essere esclusi. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) I giochi per idelstanno per terminare e, anzi, potrebbero anche essere esclusi dalla classifica dei premi di luglio. Per ‘’ delsi intendono quelle persone che hanno effettuato, nello stesso locale commerciale, diversi(di pochi centesimi) uno a poca distanza dall’altro. Perché? Per scalare la classifica dei maggiori utilizzatori di carte e bancomat. Leggi anche:, occhi apertitruffe e frodi: attenzione anche alle App dei circuiti esterni. Smishing, cos’è edifendersi A luglio, centomila ‘fortunati’, riceveranno il superche ha un valore di 1.500 euro e alcuni volevano vincere ovviando il sistema: ma ora rischiano di essere esclusi. I ...

CorriereCitta : Trucchi Cashback, arriva il nuovo algoritmo contro i furbetti dei mini-pagamenti: ecco come funziona - ValeValentina2 : RT @qn_giorno: #Cashback, tutti i trucchi dei furbetti per l' #extrabonus. Gli esercenti: 'Serve un limite' - stbit77 : RT @antoniobenforte: Cashback, tutti i trucchi dei furbetti per l'extrabonus. Gli esercenti: 'Serve un limite' - antoniobenforte : Cashback, tutti i trucchi dei furbetti per l'extrabonus. Gli esercenti: 'Serve un limite' - infoiteconomia : Cashback, tutti i trucchi dei furbetti per l'extrabonus. Gli esercenti: 'Serve un limite' -