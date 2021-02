Tesoro |  collocati BTP per 9 miliardi | tassi in calo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ilha collocato oggi in asta BTP un totale di 9di euro. In particolare, sono stati venduti titoli a 3 anni per 3di euro con tasso al -0,33% dal -0,23% del collocamento precedente. Il rapporto di copertura è stato 1,66. Collocati inoltre BTP a 7 anni per 4di euro, con rendimenti allo 0,18% contro lo 0,30% dell’asta di gennaio e con un rapporto di copertura 1,47. Infine BTP a 20 anni per un totale di 2ed un tasso dell’1,14%, con bid to cover di 1,27.