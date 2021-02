Tennis: Australian Open, Nadal e Medvedev al 3° turno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Melbourne, 11 feb. -(Adnkronos) – Rafael Nadal avanza senza problemi al terzo turno dell’Australian Open. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge lo statunitense Michael Mmoh, numero 177 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Vince in tre set anche il russo Daniil Medvedev, numero 4 del mondo e del tabellone, che si sbarazza dello spagnolo Roberto Carballes-Baena, per 6-2, 7-5, 6-1. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Melbourne, 11 feb. -(Adnkronos) – Rafaelavanza senza problemi al terzodell’. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e del seeding, sconfigge lo statunitense Michael Mmoh, numero 177 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Vince in tre set anche il russo Daniil, numero 4 del mondo e del tabellone, che si sbarazza dello spagnolo Roberto Carballes-Baena, per 6-2, 7-5, 6-1. L'articolo CalcioWeb.

