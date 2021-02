SuperG donne | Gut-Behrami Suter e Shiffrin sul podio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La ticinese Gut-ha dominato la prima gara di questi mondiali partiti in salita. Male le italiane con la Brignone solo decima, la migliore in classifica. Sulanche Corinnee Mikaela: cosa è successo a Cortina oggi? Straordinaria gara della svizzera, nazione che non trionfava in questa specialità dal mondiale del 1987 a Crans-Montana con Maria Walliser. Lara Gut-porta a casa il titolo mondiale di super-g, dopo aver vinto le ultime quattro gare di Coppa del Mondo. Doppioper le svizzere con Corinneseconda a 34 centesimi dalla compagna. Medaglia di bronzo a una meravigliosa Mikaela, che ha perso la medaglia d’oro per un errore dopo il Rumerlo ...