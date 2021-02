Sul Carroccio per Super Mario | il Pd si tura il naso Zingaretti assicura | alternativi ai sovranisti Ma restano i malumori

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ne è ben consapevole, Matteo Salvini, che la sua scelta di schierare la Lega in sostegno di un eventuale governo targatoDraghi ha spiazzato tutti. E creato non pochi, sia a destra – con la Meloni che fieramente si smarca e “consiglia” all’alleato di non parlare a nome della coalizione di centrodestra nel manifestare il suo appoggio all’ex Bce- . “Facciamo attenzione – avrebbe detto il leader leghista ai suoi parlamentari – perché provocano, con l’obiettivo di far saltare tutto”. Per Giorgetti bisogna partire dall’appello di Mattarella: “il perimetro della maggioranza lo ha già dato il capo dello Stato, noi siamo dentro, gli altri si prendessero la responsabilità di rompere, se ne hanno il coraggio”. Il riferimento è a un pezzo della fumaggioranza, assai composita, che pone paletti sulla Lega. Non soltanto Leu e una ...

BuonoErnestina : RT @LaNotiziaTweet: .#Grillo iscrive Super Mario ai 5S. E mette il veto sul Carroccio. Il fondatore rinvia il voto degli iscritti su #Rouss… - simo2791 : RT @LaNotiziaTweet: .#Grillo iscrive Super Mario ai 5S. E mette il veto sul Carroccio. Il fondatore rinvia il voto degli iscritti su #Rouss… - marino29b : RT @Patty66509580: Grillo iscrive Super Mario ai 5S. E mette il veto sul Carroccio. Il fondatore rinvia il voto degli iscritti su Rousseau.… - agoacciaio : RT @Patty66509580: Grillo iscrive Super Mario ai 5S. E mette il veto sul Carroccio. Il fondatore rinvia il voto degli iscritti su Rousseau.… - Minutza2 : RT @LaNotiziaTweet: .#Grillo iscrive Super Mario ai 5S. E mette il veto sul Carroccio. Il fondatore rinvia il voto degli iscritti su #Rouss… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Carroccio

LA NOTIZIA

Giù le tasselavoro Il principio di fondo, in linea con la filosofia espressa a più riprese da ... vecchio cavallo di battaglia del. In via Bellerio dovranno farsi bastare l'assicurazione ...Il Pd come la Lega brancolano nel buio. I leader meditano un ingresso nell'esecutivo, Orlando spinge il segretario dem, che si trascinerebbe anche il capo del. Ma nessuno sa davvero cosa abbia in mente il premier. L'ipotesi del giuramento nel fine ...Il Pd come la Lega brancolano nel buio. I leader meditano un ingresso nell'esecutivo, Orlando spinge il segretario dem, che si trascinerebbe anche il capo del Carroccio. Ma nessuno sa davvero cosa abb ...Via libera definitivo in commissione Bilancio alla manovra tecnica da 8,8 miliardi di euro. L'approvazione è stata meno agevole del previsto. (ANSA) ...