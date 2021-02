Si ribalta la barca e naufragano su un’isola Sopravvivono per 33 giorni mangiando cocco e ratti

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tre cittadini cubani sono stati salvati questa settimana dopo essere stati abbandonati per 33sudisabitata delle Bahamas. Come riporta la testata Foxnews, i tre cubani hanno detto di essere riusciti a sopravvivere grazie ad una dieta a base di noci di, conchiglie e. Si tratta di due uomini e una donna, avvistati per la prima volta questo lunedì da un elicottero della Guardia Costiera statunitense che volava in una missione di routine vicino alle Florida Keys. “Ci siamo accorti della loro presenza grazie alle bandiere e alla grande croce che avevano lasciato in bella mostra”, ha detto il pilota di elicotteri Mike Allert. Un equipaggio è tornato successivamente sull’isola e ha fatto cadere acqua, cibo e una radio. Non si ricordano precedenti di salvataggi dopo più di un ...