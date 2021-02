Serie B, 6 giocatori squalificati: 3 giornate a Simeri (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’attaccante dell’Ascoli, Simone Simeri è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie B con tre giornate di squalifica “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore della squadra avversaria”. Gli altri giocatori squalificati sono Capuano del Frosinone, Busellato del Pescara, Bianchetti della Cremonese, Marin del Pisa e Valoti della Spal. Per loro sarà solamente una la giornata di squalifica. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’attaccante dell’Ascoli, Simoneè stato squalificato dal Giudice Sportivo diB con tredi squalifica “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al collo un calciatore della squadra avversaria”. Gli altrisono Capuano del Frosinone, Busellato del Pescara, Bianchetti della Cremonese, Marin del Pisa e Valoti della Spal. Per loro sarà solamente una la giornata di squalifica. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

